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Чепайтис Франц Кастанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чепайтис Франц Кастанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Шавельский уезд, Скемской, д. Люшки

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