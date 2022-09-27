Калитин Василий Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалитин Василий Ив.

Калитин Василий Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калитин Василий Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Феофановск., сл. Захуптск.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.