Егоркин Никита Никол. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоркин Никита Никол.

Егоркин Никита Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Егоркин Никита Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Городищен., д. Алексеев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.