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Черных Петр Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черных Петр Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Тимский уезд, Успенской

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