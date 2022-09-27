Парсентьев Аким Кондрат. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарсентьев Аким Кондрат.

Парсентьев Аким Кондрат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Парсентьев Аким Кондрат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, с. Планки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.