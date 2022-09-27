Лепенков Иван Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛепенков Иван Вас.

Лепенков Иван Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лепенков Иван Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Карсунский уезд, с. Сосновки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.