Глатенок Федот Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлатенок Федот Марков

Глатенок Федот Марков

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Глатенок Федот Марков
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Дриссенский уезд, Стриженской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.