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Моисеев Як. Варл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Моисеев Як. Варл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Перелучск., д. Карман.

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