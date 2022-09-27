Кожин Ив. Прокоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожин Ив. Прокоф.

Кожин Ив. Прокоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кожин Ив. Прокоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Полозовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.