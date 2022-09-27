Голиченко Михаил Як. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоличенко Михаил Як.

Голиченко Михаил Як.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Голиченко Михаил Як.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, с. Песчанное

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.