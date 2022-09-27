Гнеушев Афанас. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГнеушев Афанас. Тим.

Гнеушев Афанас. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гнеушев Афанас. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Орловский уезд, Богдановской д. Гневун.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.