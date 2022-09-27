Сапожников Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Сергей Васильевич

Сапожников Сергей Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сапожников Сергей Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Токмакская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.