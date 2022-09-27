Мартынов Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынов Давид

Мартынов Давид

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мартынов Давид
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Бизюковск., д. Кузьмина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.