Куц Зах. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуц Зах. Мих.

Куц Зах. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Куц Зах. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Речицкий уезд, Савичской д. Сувиды.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.