Демяненко Сем. Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемяненко Сем. Дм.

Демяненко Сем. Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демяненко Сем. Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Славянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.