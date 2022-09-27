Пысин Оган Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПысин Оган Никитич

Пысин Оган Никитич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пысин Оган Никитич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Бакинская губерния, Бакинский уезд, г. Баку

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.