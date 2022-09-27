Давыдов Игнат Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Игнат Ефимович

Давыдов Игнат Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Давыдов Игнат Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, Усы Степановская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.