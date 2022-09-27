Палашичев Мих. Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалашичев Мих. Яков.

Палашичев Мих. Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Палашичев Мих. Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Подпорожская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.