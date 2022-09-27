Подаров Дм. Измайл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодаров Дм. Измайл.

Подаров Дм. Измайл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Подаров Дм. Измайл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Яренский уезд, с. Княжскаго.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.