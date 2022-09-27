Бондаренко Андр. Павл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Андр. Павл.

Бондаренко Андр. Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бондаренко Андр. Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Сумский уезд, Стецковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.