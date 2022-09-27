Глубенец Нестор Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлубенец Нестор Вас.

Глубенец Нестор Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Глубенец Нестор Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Глуховский уезд, с. Зазирок

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.