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Немков Леонтий Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Немков Леонтий Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Шнаевск., с. Трофимовк.

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