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Легкий Андрей Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Легкий Андрей Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, с. Лебедин

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