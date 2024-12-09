Иванов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Михаил

Иванов Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Псковский уезд, Заборовская, д. Пухово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.