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Минаев Николай Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Минаев Николай Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Мценский уезд, Чичиневской д. Гринева.

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