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Трифман Ереш Янк.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трифман Ереш Янк.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Бельский уезд, гм. Ломазы

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