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Андреев Игорь Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Андреев Игорь Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, г. Ядрин

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