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Макеев Василий Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Макеев Василий Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Шнаевской, д. Бахщавки

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