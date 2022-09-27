Скубий Дан. Лукьян. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкубий Дан. Лукьян.

Скубий Дан. Лукьян.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скубий Дан. Лукьян.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.