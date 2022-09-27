Колоколов Як. Конст. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолоколов Як. Конст.

Колоколов Як. Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колоколов Як. Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, м. Злынка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.