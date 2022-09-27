Горбулин Ив. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбулин Ив. Андр.

Горбулин Ив. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горбулин Ив. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Алексашкинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.