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Рябов Федор Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рябов Федор Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Ровдинск., д. Власовка

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