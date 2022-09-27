Папай Леонтий Карп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПапай Леонтий Карп.

Папай Леонтий Карп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Папай Леонтий Карп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, гор., Славянска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.