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Мымрин Гр. Полик.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мымрин Гр. Полик.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Юринск., д. Пироговой

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