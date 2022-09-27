Зайцев Григ. Авер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Григ. Авер.

Зайцев Григ. Авер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зайцев Григ. Авер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Каинский уезд, Меньщиковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.