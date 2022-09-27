Белов Федор Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Федор Мих.

Белов Федор Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Белов Федор Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Маисской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.