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Миллер Иван Фридр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Миллер Иван Фридр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тарский уезд, Егорьвской

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