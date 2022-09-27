Шнейдер Петр Вал. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнейдер Петр Вал.

Шнейдер Петр Вал.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шнейдер Петр Вал.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, с.Зельц

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.