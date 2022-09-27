Соловьев Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Алексей Степанович

Соловьев Алексей Степанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соловьев Алексей Степанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Костромская губерния, Кинешемский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.