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Болога Степан Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Болога Степан Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, с. Парново

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