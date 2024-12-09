Богданов Григ. Семен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Григ. Семен.

Богданов Григ. Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богданов Григ. Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Частинской, д. Пере***

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.