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Болдусев Лавр. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Болдусев Лавр. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с.Малеевка

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