Уфимцев Ив. Давид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУфимцев Ив. Давид.

Уфимцев Ив. Давид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Уфимцев Ив. Давид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Камышловский уезд, д. Желонской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.