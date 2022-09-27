Верлос Савел. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерлос Савел. Ефим.

Верлос Савел. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Верлос Савел. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Васильевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.