Захаров Федор Григор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Федор Григор.

Захаров Федор Григор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Захаров Федор Григор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Дубовицкая

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.