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Мангора Ив. Петров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мангора Ив. Петров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Гельмязовская

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