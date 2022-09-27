Харлан Вас. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарлан Вас. Андр.

Харлан Вас. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Харлан Вас. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Поповской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.