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Кузьмин Кирилл Фил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузьмин Кирилл Фил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Заболотская, с. Н.-Соснов.

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