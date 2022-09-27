Горбунов Григорий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Григорий Васильев

Горбунов Григорий Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горбунов Григорий Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Митрофановская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.