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Вепхвадзе Яков Дарим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вепхвадзе Яков Дарим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Горийский уезд, Квемо-Чальское общ. с.Ламискали

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